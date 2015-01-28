MODX - замена файла

Разработка сайта каталога франшиз 1. Описание проекта Цель данной разработки – создание сайта, который мог бы информировать предпринимателей (потенциальных покупателей бизнеса) об особенностях покупки готовых бизнес-моделей с минимальными финансовыми рисками для них. Это не зависимая онлайн-площадка для владельцев франшиз (франчайзеров) и покупателей франшиз (деловых бизнес-партнеров). Условные обозначения и термины: Фронтэнд – визуальная (видимая) часть сайта для всех Пользователей и Гостей сайта. Франчайзер – владелец бизнеса и сформированной бизнес-концепции (бренда, бизнес-модели) Франчайзи – покупатель бизнеса (франшизы) Франшиза –Вид привилегии, которую предлагает Франчайзер своему Франчайзи, предполагающей особые условия ведения бизнеса по уже готовой, рабочей модели Франчайзера (владельца франшизы). Франчайзер предоставляет особое право действовать от своего имени, используя товарные знаки и/или бренды франчайзера Роялти – плата за возможность пользоваться бизнес-моделью Франчайзера 2. Возможности сайта для разных групп пользователей: Возможности для франчайзеров: Для франчайзеров на сайте есть возможность предложить свою франшизу на суд экспертов компании-Заказчика. В случае, если франшиза удовлетворяет всем необходимым требованиям, владелец сайта (админ) принимает решение о размещении этой франшизе в общем каталоге франшиз. Возможности для франчайзи: Для франчайзи (покупателей франшизы) реализована удобная возможность для поиска и сортировки франшиз в каталоге. Любой желающий может отправить заявку на получение понравившейся франшизы напрямую ее владельцу (при этом дубликат письма будет направлен админу сайта). Для минимизации рисков потенциальных покупателей франшиз на сайте представлен раздел «Черный список франшиз», куда эксперты компании-Заказчика размещают информацию о франшизах, которые имеют негативную репутацию. Кроме того, на сайте представлены такие разделы как «Статьи», «Советы экспертов» в помощь при выборе лучшей франшизы, «Видео» представленных франшиз на сайте. Возможности для админа (способы монетизации сайта): Админ имеет возможность прямого влияния на рейтинг франшиз на сайте. Есть возможность регулировать как общий рейтинг франшиз (ТОП-10), так и Локальный рейтинг (в каждой отдельной категории каталога) франшиз. Размещение рекламных баннеров франчайзеров. БОЛЕЕ ПОДРОБНОЕ ТЗ КАНДИДАТУ