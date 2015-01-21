Интегрировать готовые js плагины из коллекции

Техническое задание во вложении. Методы сервера в формате ods будут переданы отобранному кандидату отдельно. Требуется программист с опытом, также этот же человек должен будет на основе дополнительных ТЗ довести разработку до полнофункциональной действующей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интегрировать в видео-плеер готовые js плагины.
Плагины на github: https://github.com/videojs/video.js/wiki/Plugins
Плеер: http://www.videojs.com/
В особенности интересуют плагины регулирования времени субтитров и клавишное управление. По остальным будем смотреть - понадобятся или нет.
Сроки: 1 день
Оплата: по договоренности. Жду ваших предложении, спасибо.
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