Конструктор чехлов для мобильных и планшетов

Здравствуйте. Нужно внедрить JavaScript игру на сайт, т.е. чтоб результат игры загружался в БД, чтоб в админке можно было добавлять уровни. В дольнейшем нужен человек для работы над сайтом по проведению олимпиад. Оплата по-проектная. Сайт написан ...