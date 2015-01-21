Ищу программиста, с глубоким знанием Unity3D для создания 3Д конструктора одежды Все детали при переписке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создать конструктор чехлов для мобильных и планшетов. Пример работы конструктора можно увидеть на сайте: http://print.iok.ua/ Жду Ваших предложений!
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