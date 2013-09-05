Разработка логотипа

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Сфера деятельности: грузоперевозки всех типов (авто / авиа/ морские / железнодорожные)

Наименование: ООО "МегаС"

Английское: MegaS Ltd

Наименование ничего не означает, так сложилось исторически, "перешло по наследству", но его можно как-то обыграть исходя из сферы деятельности организации.

К примеру, "С/S" может означать "скорость/speed", ну а "Мега/Mega" в переводе не нуждается.

Предпочтительные группы цветов: (белый, черный, желтый или оранжевый) или (белый, синий, красный), но не обязательно - можно на усмотрение дизайнера.

Видится комбинация латинских букв "M" (как общепринятое сокращение Мега) и "S", каким-то образом символизирующее скорость (многократное повторение с наложением копий? размытием в одну сторону? другие варианты).

Мелкие детали, излишнее количество цветов (больше трех), плавный переход цвета (градиентные заливки), символизация одного типа грузоперевозок нежелательны.

+ Написание фирменным шрифтом полного наименования (ООО "МегаС" и MegaS Ltd)

Желательно предоставить 3 варианта.

10 лет назад
Antiaris
Дмитрий 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
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