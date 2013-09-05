Логотип с изюминкой

Оформить и скомпоновать Логотип.

Задание не сложное и есть готовая идея за вами только скомпоновать и преобразовать главную фигуру.

Более подробно в тз.

К ТЗ прилагаю вариант выполнения задания

А также как именно должна преобразиться собака . т.е. сделать из черного силуета-линий собаки красочную собаку. МОжет даже улыбающуюся) В приложении есть варианты как мы видим это преображение, а именно красочны собачки на любой вкус)