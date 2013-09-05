Сфера деятельности: грузоперевозки всех типов (авто / авиа/ морские / железнодорожные) Наименование: ООО "МегаС" Английское: MegaS Ltd Наименование ничего не означает, так сложилось исторически, "перешло по наследству", но его можно как-то обыграть исходя из сферы деятельности организации. К примеру, ...
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Логотип с изюминкой
Оформить и скомпоновать Логотип.
Задание не сложное и есть готовая идея за вами только скомпоновать и преобразовать главную фигуру.
Более подробно в тз.
К ТЗ прилагаю вариант выполнения задания
А также как именно должна преобразиться собака . т.е. сделать из черного силуета-линий собаки красочную собаку. МОжет даже улыбающуюся) В приложении есть варианты как мы видим это преображение, а именно красочны собачки на любой вкус)
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