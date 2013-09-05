Разработка дизайна фирмы

Есть словесный товарный знак (244x72), его надо отрисовать в большой формат без потери качества. цены и сроки плз
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Требуется разработка логотипа и брединга компании.Требуется дизайнер со вкусом, желательно новичок готовый себя проявить. Разработка логотипа студии по разработке сайтов. Требуется красивый и легкий логотип. Жду вашего ответа с уважением Алексей.
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