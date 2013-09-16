Разработка логотипа для блога

$250
Логотипы и ЗнакиЗавершен1 заявка92 просмотра
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Разработать логотип согласно брифу, который будет отправлен отдельно.

10 лет назад
googorola
Родионов 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
SvetaSlava
Светлана 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
18 дней назад
10 лет назад
$120
2 дня
Не в первый раз работаем со Светланой и я очень рад совместному сотрудничеству. Более того, к ней я отправляю всех своих клиентов, которые также очень рады ответственному отношению к работе и отличным результатом.
Еще один успешно проведенный проект. Хочу отметить главные качества Андрея - ответственность, порядочность, вежливость и внимательное отношение к деталям. Андрей всегда активно участвует в проекте, а не пускает все на самотек - это дает возможность работать дизайнеру и заказчику в связке: желания, идея, возможности, результат. Полностью довольна сотрудничеством!
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