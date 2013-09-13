Лого для сайта

$10
Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок152 просмотра
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Необходимо придумать для сайта логотип http://programmybesplatno.com/

Лого необходимо сделать в двох цветовых гаммах:

1. Синий (такой как на сайте)

2. Зеленый

На лого не нужно писать урл. сайта, можно использовать слова Программа Бесплатно..

А лучше всего сделать какой-то значит с буквами PB или ПБ

10 лет назад
webmaker000
Роман 
34 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dm-web
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$10
2 дня
Дима отлично справился с задачей, варианты порадовали и выбрали лучший!
Спасибо за интересную работу! Было приятно сотрудничать, обращайтесь еще.
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