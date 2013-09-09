Создать логотип

$50
Логотипы и ЗнакиЗакрыт53 заявки294 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

логотип на сайт по дисконтной карточки.

нужно нарисовать картинку короны

в название сайта есть слово royal - королевский

10 лет назад
myroniuk
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать ребрендинг логотипа

    $50

    Необходимо сделать ребрендинг логотипа. Презентация компании в приложении, сам логотип на первой странице слева вверху. Что не устраивает сейчас - слишком много мелких элементов(пятнышек) или конструкция далеко торчит. Она должна быть более компактной. И сейчас решение неинтересное. ...

    Логотипы и Знаки21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать фирменный стиль арт-студии

    $100

    Нужно разработать логотип. И на основе логотипа разработать фирменный стиль. Фирменный стиль должен включать в себя рекламный плакат 3 варианта А3, А4, А5, визитку двухстороннюю, визуализацию.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Разработать фирменный стиль

    $100

    Нужно разработать фирменный стиль для школы танцев. Логотип уже имеется, нужно отрисовать его в векторе. Сделать визитку и афишу. А так же нужно сделать визуализацию.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отрисовать логотип сайта.

    $5

    Нужно отрисовать логотип сайта. Вектор, нужен формат eps/ Логотип не сложный отрисовка займет у знающего человека порядка 5-10 минут. Исходник с чего рисовать во вложении . Бюджет 5-10 WMZ. Нужен срочно. Оплата скорее за срочность, чем за сложность работы.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип + мелочи

    Добрый день. Прошу оценить сроки и стоимость работ по созданию нижеперечисленных работ для сайта автотранспортной компании: 1) Логотип компании 2) До 5 картинок 3) Дизайн визитки На текущий момент сайт работает под управлением Joomla с установленным шаблоном. Впоследствии возможны дополнительные заказы ...

    Логотипы и Знаки17 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип программы

    $100

    Необходимо нарисовать логотип для программы по поиску и скачиванию информации из сети. Язык ПО - русский. Работает под ОС Windows. Назначение - поиск и скачивание из сети необходимой информации. Будь то фильмы, игры или любые другие файлы/архивы. Название продукта ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Лого

    $60

    Собсно subj. На домене будет интернет магазин по оборудованию для диагностике, чип-тюнингу, одометрам, и др. Оплата WebMoney (WMR) по факту выполнения работ, либо "безопасная сделка" за счет исполнителя. Наша гарантия: аттестат регистратора и капиталлер с БЛ более 1700. Бюджет ...

    Логотипы и Знаки30 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лого для сайта

    $10

    Необходимо придумать для сайта логотип http://programmybesplatno.com/ Лого необходимо сделать в двох цветовых гаммах: 1. Синий (такой как на сайте) 2. Зеленый На лого не нужно писать урл. сайта, можно использовать слова Программа Бесплатно.. А лучше всего сделать какой-то значит ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад