Разработать фирменный стиль арт-студии

Есть небольшой блог с рассказами о скидках и купонах (истории в основном негативные) - http://netkuponam.ru/. Сейчас логотип самодельный и страшный. Особых требований нет, просто чтобы вписывалось в дизайн и нормально смотрелось. То есть в идеале ...