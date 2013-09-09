Разработать фирменный стиль арт-студии

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен9 заявок162 просмотра
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Нужно разработать логотип. И на основе логотипа разработать фирменный стиль. Фирменный стиль должен включать в себя рекламный плакат 3 варианта А3, А4, А5, визитку двухстороннюю, визуализацию.

10 лет назад
Svetlana321
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
день назад
Выбранный исполнитель
juliachopyk
Юлия Чопик 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Спасибо девочкам! Работа выполнена в сроки! Все пожелания учтены! Работать с ними одно удовольствие!
Сотрудничать со Светланой одно удовольствие. Постоянное доверие к нашему исполнению рождает ответное доверие к каждому новому заданию. Ждем дальнейших совместных проектов! :)
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