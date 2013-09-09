Разработать фирменный стиль арт-студии

Нужно разработать фирменный стиль для школы танцев. Логотип уже имеется, нужно отрисовать его в векторе. Сделать визитку и афишу. А так же нужно сделать визуализацию.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно разработать логотип. И на основе логотипа разработать фирменный стиль. Фирменный стиль должен включать в себя рекламный плакат 3 варианта А3, А4, А5, визитку двухстороннюю, визуализацию.
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