# 1 — $ 50

Необходимо сделать ребрендинг логотипа. Презентация компании в приложении, сам логотип на первой странице слева вверху.

Что не устраивает сейчас - слишком много мелких элементов(пятнышек) или конструкция далеко торчит. Она должна быть более компактной.

И сейчас решение неинтересное. Может, стоит поменять как-то общую геометрию. Ждем ваши варианты.