Логотип перевести в вектор

Необходимо сделать ребрендинг логотипа. Презентация компании в приложении, сам логотип на первой странице слева вверху. Что не устраивает сейчас - слишком много мелких элементов(пятнышек) или конструкция далеко торчит. Она должна быть более компактной. И сейчас решение неинтересное. ...