Нужен логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен46 заявок279 просмотров
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Нужен логотип для турфирмы Кавун (Арбуз) Травел

Нужен ЯРКИЙ и выражающий суть названия логотип. Жду Ваших предложений

10 лет назад
funtik007
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
azarnov
52 годаКазахстан
15 лет в сервисе
онлайн
10 лет назад
$70
3 дня
Очень приятный исполнитель, адекватный, готов к диалогу при постановке задачи. Очень был рад сотрудничеству - рекомендую. P.S. Результат превысил ожидания :)
Интересное задание и, что более приятно, хороший заказчик. Только положительное впечатление от сотрудничества с Александром!
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