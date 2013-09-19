Требуется сделать логотип для компании, которая занимается натяжными потолками. Название компании КНП (качественные натяжные потолки). Цвета - любые на ваш выбор (в логотипе не больше трех). Логотип должен быть ярким с солидным. В логотипе кроме абривиатуры еще писать ...
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Нужен логотип для турфирмы Кавун (Арбуз) Травел
Нужен ЯРКИЙ и выражающий суть названия логотип. Жду Ваших предложений
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