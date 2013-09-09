Логотип для экскурсовода

Логотипы и ЗнакиЗакрыт25 заявок195 просмотров
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Необходимо сделать логотип для экскурсовода в Израиле

Должно быть в арабском стиле

В стиле для Иерусалима

Будет надпись на иврите — 2 слова. прикреплю в файле надпись

Возможные цвета: зеленый, фиолетовый — приглушенные, натуральные, не яркие и светло — бежевый

Важно — чтобы прослеживался стиль Иерусалима

10 лет назад
kolodyigor
Игорь 
46 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
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