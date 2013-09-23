Разработка лого компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен8 заявок147 просмотров
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Требуется лого для компании строительного сектора. Название "РСК "Базис". Связь с названием не принципиальна. Лого должно смотреться и в цвете и в чб.

10 лет назад
spbvspbv
Виталий 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
evro_design
Лев 
40 летГермания
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 лет назад
$60
2 дня
Отличное исполнение поставленной задачи! Только положительные эмоции! Рекомендую!
Только положительные впечатления от сотрудничества, оплата своевременная, Буду рад дальнейшему сотрудничеству
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