Логотип группы в Вконтакте

Необходимо сделать логотип для экскурсовода в Израиле Должно быть в арабском стиле В стиле для Иерусалима Будет надпись на иврите — 2 слова. прикреплю в файле надпись Возможные цвета: зеленый, фиолетовый — приглушенные, натуральные, не яркие и светло — ...
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Необходимо создать логотип публичной страницы (паблика) в Вконтакте. Тематика паблика - гороскопы. В данном паблике будет размещаться информация со всех популярных сайтов с гороскопами.
Вот ссылка на паблик http://vk.com/allhoroscopes. Он абсолютно пустой, статусное сообщение тоже будет другим.
Нужно создать именно уникальный логотип, а не слегка изменить уже готовый. На логотипе обязательно должна быть ссылка на паблик. Присылайте пример работ или ссылки на портфолио. После этой задачи исполнителю будет предложено еще несколько графических задач (будут созданы задачи через weblancer специально для него) для этой же страницы, так что все рисунки придется делать в одном стиле.
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