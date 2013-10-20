NoAVamp

Николай NoAVamp

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Внести правки в js скрипты

    Необходимо внести небольшие правки в js скрипты сайта (адрес сайта в прикрепленном файле): 1. На главной странице есть слайдер.  Используется компонент Owl Carousel v2.2.1  В основном скрипте /js/main.js происходит инициализация плагина с параметром animateOut: 'slideOutDown'. Там же есть функция: //Смена слайдера ...

    Javascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Приложение под Яндекс API Директ

    Приложение должно работать с API Яндекс Директ. Необходимо реализовать небольшое консольное приложение, которое: 1. Получает токен для выполнения запроса 2. Вызывает метод SetAutoPrice для указанной рекламной компании https://tech.yandex.ru/direct/doc/dg-v4/reference/SetAutoPrice-docpage/ Приложение нужно реализовать на C#. Пример можно посмотреть на ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание двух баннеров

    $50

    Нужно придумать и разработать два баннера: 1. «Графический баннер с акцией „Оформи скидку 10%"“. Нужно придумать баннер, суть которого заключается в том, что при оформлении заказа через сайт клиент получает скидку 10% и ему достаточно лишь ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Скрипт медицинского теста

    Необходимо написать простенький php скрипт, аналогичный http://www.arbidol.ru/test/ Вопросы взять эти же, все абсолютно тоже самое. Скрипт будет использоваться на сайте орви.net, поэтому дизайн скрипта должен быть в общей стилистике сайта. Требование - основной код скрипта ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Статьи на медицинскую тематику - Комаровский

    Необходимо написать статьи по ключевым запросам: комаровский ветрянка комаровский ветрянка 5 191 доктор комаровский ветрянка 1 503 ветрянка у детей комаровский 1 432 ветрянка комаровский видео 780 ветрянка комаровский лечение 556 прививка от ветрянки комаровский 120 ветрянка и беременность комаровский 112 ветрянка у взрослых ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн-проект ванной

    Необходимо составить дизайн проект с полным комплектом чертежей по ванной. Сейчас ванная и туалет раздельные, необходимо продумать вариант объединения. Необходим дизайнер с опытом работы. Если проект понравится и сотрудничество пройдет успешно, то исполнителю будет предложен ...

    Интерьеры и Экстерьеры16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Привлечение подписчиков.

    Требуется привлечь +10 000 подписчиков в паблик http://vk.com/allhoroscopes Аудитория должна быть целевой, то есть боты и офферы не интересуют. Указывайте стоимость и сроки. Заинтересован в длительном сотрудничестве.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи на тему - орви

    Требуется написать статью по ключевому запросу «орви»: орви 119 849 (1 основной key - 21 вторичных) - болезнь орви 1 321 - заболевание орви 1 215 - заболеваемость орви 843 - орви горло 676 - вирус орви 666 - инкубационный ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья - лечение орви

    Требуется написать статью по ключевому запросу «лечение орви»: лечение орви 16 071 (1 основной key - 20 вторичных) - препараты при орви 3 514 - противовирусные при орви 2 944 - противовирусные препараты при орви 2 708 - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья - орви у детей

    Требуется написать статью по ключевому запросу «орви у детей»: орви у детей 13 123 (1 основной key - 16 вторичных) - лечение орви у детей 3 246 - грипп и орви у детей 1 833 - детское ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья-орви после

    Требуется написать статью по ключевому запросу «орви после»: орви после (6 531) (1 основной key - 8 вторичных) - осложнения орви (835) - кашель после орви (663) - температура после орви (588) - последствия орви (446) - осложнения после ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья-профилактика орви.

    Требуется написать статью по ключевому запросу «профилактика орви»: профилактика орви (11 485) (1 основной запрос — 11 вторичных) — профилактика гриппа и орви (5 587) — профилактика орви у детей (2 961) — препараты для профилактики орви (439) — прививки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья на медицинскую тематику

    Требуется написать статью на узкую медицинскую тематику по ключевому запросу "ОРВИ симптомы". Необходимо взять медицинский текст по этому ключевику (найти в интернете или книге) и сделать рерайт статьи. Текст должен быть без ошибок, составлен ...

    Написание статейСемантическое ядро
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Фоновые картинки для постов Вконтакте

    Необходимо создать фоновые картинки для размещения на них текстов гороскопов в паблике http://vk.com/allhoroscopes. Пример такого поста http://vk.com/allhoroscopes?w=wall-54448310_1807

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Посты для паблика Вконтакте

    Необходимо написать 2 УНИКАЛЬНЫХ поста для паблика (публичной страницы) Вконтакте http://vk.com/allhoroscopes. Тематика паблика — гороскопы. «Изюминка» паблика заключается в его «мелодичности». К каждому посту с гороскопом прикрепляется случайная песня из плей-листа. Утром публикуются гороскопы на текущий ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интересные уникальные посты для паблика Вконтакте

    Необходимо написать 10 УНИКАЛЬНЫХ так называемых «вирусных» постов для паблика (публичной страницы) Вконтакте http://vk.com/allhoroscopes. Тематика паблика — гороскопы. «Изюминка» паблика заключается в его «мелодичности». К каждому посту с гороскопом прикрепляется случайная песня из плей-листа. Утром публикуются ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн группы в Вконтакте

    Необходимо создать аватар (главное изображение паблика в верхнем правом углу над кнопкой "Подписаться") публичной страницы (паблика) в Вконтакте http://vk.com/allhoroscopes. Тематика паблика — гороскопы. "Изюминка" паблика заключается в его "мелодичности". К каждому посту с гороскопом прикрепляется ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип группы в Вконтакте

    Необходимо создать логотип публичной страницы (паблика) в Вконтакте. Тематика паблика - гороскопы. В данном паблике будет размещаться информация со всех популярных сайтов с гороскопами. Вот ссылка на паблик http://vk.com/allhoroscopes. Он абсолютно пустой, статусное сообщение тоже ...

    Логотипы и Знаки19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Внести правки в js скрипты
Интересный проект, Николай всегда на связи, оплата вовремя. Рекомендую.
Доволен работой Артема. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
sankus
45 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Метод на C# для преобразования таблицы
толковый и адекватный постановщик задачи. Хорошо платящий клиент.
Спасибо Алексею за хорошо и быстро выполненное задание. Все рекомендую данного специалиста. Очень талантливый разработчик.
Ответный отзыв
sergey-prokhorov
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Приложение под Яндекс API Директ
все прошло без нареканий! рекомендую.
Работа выполнена в срок и все четко по ТЗ. Рекоммендую Сергея в качестве хорошего исполнителя!
Ответный отзыв
zhovi
30 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$13
10 баллов
9 лет назад
Создание двух баннеров
После сотрудничества остались только положительные эмоции. Николай хорошо ставит задачу, все на человеческом языке. Связь держать удобно, никуда не пропадает. Если нужно, то готов проявить понимание, за что ему отдельное спасибо. С оплатой также проблем нет. Рекомендую!
Спасибо за работу. Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую
Ответный отзыв
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Скрипт медицинского теста
Понятное ТЗ, предоплата--->оплата, все ок.
Спасибо Роману за проделанную работу. Работа выполнена качественно и в срок! Рекомендую.
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