Необходимо внести небольшие правки в js скрипты сайта (адрес сайта в прикрепленном файле): 1. На главной странице есть слайдер. Используется компонент Owl Carousel v2.2.1 В основном скрипте /js/main.js происходит инициализация плагина с параметром animateOut: 'slideOutDown'. Там же есть функция: //Смена слайдера ...
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо написать метод на C# ( public static string MethodName(string htmlTable) ), на вход которого должен идти String, в котором будет html код. Этот String с html кодом нужно преобразовать в другой формат - тоже ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приложение должно работать с API Яндекс Директ. Необходимо реализовать небольшое консольное приложение, которое: 1. Получает токен для выполнения запроса 2. Вызывает метод SetAutoPrice для указанной рекламной компании https://tech.yandex.ru/direct/doc/dg-v4/reference/SetAutoPrice-docpage/ Приложение нужно реализовать на C#. Пример можно посмотреть на ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $70
Нужно создать продающий landing page под стилистику сайта http://zapotolkom.com по тематике "натяжные потолки".Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно придумать и разработать два баннера: 1. «Графический баннер с акцией „Оформи скидку 10%"“. Нужно придумать баннер, суть которого заключается в том, что при оформлении заказа через сайт клиент получает скидку 10% и ему достаточно лишь ...Завершен9 лет назад
Необходимо написать простенький php скрипт, аналогичный http://www.arbidol.ru/test/ Вопросы взять эти же, все абсолютно тоже самое. Скрипт будет использоваться на сайте орви.net, поэтому дизайн скрипта должен быть в общей стилистике сайта. Требование - основной код скрипта ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
Необходимо написать статьи по ключевым запросам: комаровский ветрянка комаровский ветрянка 5 191 доктор комаровский ветрянка 1 503 ветрянка у детей комаровский 1 432 ветрянка комаровский видео 780 ветрянка комаровский лечение 556 прививка от ветрянки комаровский 120 ветрянка и беременность комаровский 112 ветрянка у взрослых ...Завершен10 лет назад
Необходимо составить дизайн проект с полным комплектом чертежей по ванной. Сейчас ванная и туалет раздельные, необходимо продумать вариант объединения. Необходим дизайнер с опытом работы. Если проект понравится и сотрудничество пройдет успешно, то исполнителю будет предложен ...Интерьеры и Экстерьеры16 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется привлечь +10 000 подписчиков в паблик http://vk.com/allhoroscopes Аудитория должна быть целевой, то есть боты и офферы не интересуют. Указывайте стоимость и сроки. Заинтересован в длительном сотрудничестве.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется написать статью по ключевому запросу «орви»: орви 119 849 (1 основной key - 21 вторичных) - болезнь орви 1 321 - заболевание орви 1 215 - заболеваемость орви 843 - орви горло 676 - вирус орви 666 - инкубационный ...Завершен10 лет назад
Требуется написать статью по ключевому запросу «лечение орви»: лечение орви 16 071 (1 основной key - 20 вторичных) - препараты при орви 3 514 - противовирусные при орви 2 944 - противовирусные препараты при орви 2 708 - ...Завершен10 лет назад
Требуется написать статью по ключевому запросу «орви у детей»: орви у детей 13 123 (1 основной key - 16 вторичных) - лечение орви у детей 3 246 - грипп и орви у детей 1 833 - детское ...Завершен10 лет назад
Требуется написать статью по ключевому запросу «орви после»: орви после (6 531) (1 основной key - 8 вторичных) - осложнения орви (835) - кашель после орви (663) - температура после орви (588) - последствия орви (446) - осложнения после ...Завершен10 лет назад
Требуется написать статью по ключевому запросу «профилактика орви»: профилактика орви (11 485) (1 основной запрос — 11 вторичных) — профилактика гриппа и орви (5 587) — профилактика орви у детей (2 961) — препараты для профилактики орви (439) — прививки ...Завершен10 лет назад
Требуется написать статью на узкую медицинскую тематику по ключевому запросу "ОРВИ симптомы". Необходимо взять медицинский текст по этому ключевику (найти в интернете или книге) и сделать рерайт статьи. Текст должен быть без ошибок, составлен ...Завершен10 лет назад
Необходимо создать фоновые картинки для размещения на них текстов гороскопов в паблике http://vk.com/allhoroscopes. Пример такого поста http://vk.com/allhoroscopes?w=wall-54448310_1807Завершен10 лет назад
Необходимо написать 2 УНИКАЛЬНЫХ поста для паблика (публичной страницы) Вконтакте http://vk.com/allhoroscopes. Тематика паблика — гороскопы. «Изюминка» паблика заключается в его «мелодичности». К каждому посту с гороскопом прикрепляется случайная песня из плей-листа. Утром публикуются гороскопы на текущий ...Завершен10 лет назад
Необходимо написать 10 УНИКАЛЬНЫХ так называемых «вирусных» постов для паблика (публичной страницы) Вконтакте http://vk.com/allhoroscopes. Тематика паблика — гороскопы. «Изюминка» паблика заключается в его «мелодичности». К каждому посту с гороскопом прикрепляется случайная песня из плей-листа. Утром публикуются ...Завершен10 лет назад
Необходимо создать аватар (главное изображение паблика в верхнем правом углу над кнопкой "Подписаться") публичной страницы (паблика) в Вконтакте http://vk.com/allhoroscopes. Тематика паблика — гороскопы. "Изюминка" паблика заключается в его "мелодичности". К каждому посту с гороскопом прикрепляется ...Завершен10 лет назад
Необходимо создать логотип публичной страницы (паблика) в Вконтакте. Тематика паблика - гороскопы. В данном паблике будет размещаться информация со всех популярных сайтов с гороскопами. Вот ссылка на паблик http://vk.com/allhoroscopes. Он абсолютно пустой, статусное сообщение тоже ...Логотипы и Знаки19 заявокЗакрыт10 лет назад