Внести правки в js скрипты

Необходимо внести небольшие правки в js скрипты сайта (адрес сайта в прикрепленном файле):

1. На главной странице есть слайдер. Используется компонент Owl Carousel v2.2.1 В основном скрипте /js/main.js происходит инициализация плагина с параметром animateOut: 'slideOutDown'.

Там же есть функция:

//Смена слайдера скроллом

owl.on('mousewheel', '.owl-stage', function (e) {

if (e.deltaY>0) {

owl.trigger('prev.owl');

} else {

owl.trigger('next.owl');

}

e.preventDefault();

});

Задача: при прокручивании скролла вниз или вверх, чтобы менялся параметр animateOut на 'slideOutUp' и 'slideOutDown' соответственно при прокручивании колесика вверх или вниз (тоже самое при swipe). Сейчас слайды меняются "уходя вниз", а должны менять смену направления: если колесо прокручивать вверх, то слайд должен "уходить вверх", если вниз, то вниз.

2. Галерея /gallery.html реализована с помощью компонента https://github.com/lokesh/lightbox2/ Галерея адаптивная, если открыть фото в полноэкранный режим (кликнуть по большой фотографии). Но если после открытия полноэкранного режима изменить размер экрана, размер фотографии не подстраивается под измененный размер. Чтобы размер фотографии изменился под новое окно, нужно закрыть и открыть фото еще раз. Это необходимо исправить. При открытии фотографии идет определение размеров экрана и они жестко прописываются в параметрах картинки. Не правильно отрабатывает функция при изменении размеров экрана.