Оживить калькулятор и небольшие доработки сделать

Сайт - http://utepli.pro/

1. Нужно оживить 5 калькуляторов. Формула рассчетов простые.

2. Добавить форму обр связи, Имя, Телефон, Емейл, чтобы после рассчета с калькулятора данные высылались на почту.

3. Поправить сайт, сменить отзывы на другие (дам), добавить подсветку для кнопок и еще неск мелких доработок которые скажу.

Общение по телефону с заказчиком.

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