Копия сайта визитки, добавить адаптив и установить на Wordpress СРОЧНО

$85
Веб-программированиеЗавершен5 заявок256 просмотров
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Копия сайта визитки, добавить адаптив и установить на Wordpress СРОЧНО

1. Нужно точная копия вёрстки и всех элеметнотов включая наполнение 1 к 1

2. Добавить к сайту адаптивность

3. Установить всё это на Wodrpess

Бюджет 5000 рублей, сроки завтра к обеду

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WordPress
6 лет назад
webcreatr
Андрей 
32 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
28 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
uzer
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 часа назад
6 лет назад
$100
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую к длительному сотрудничеству! Всё работы сделаны качественно и моментально! Рекомендую!
Спасибо за задание, отличный заказчик, моментальная оплата
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