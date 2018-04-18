Интеграция 1С

Есть сайт motormir.com и demo.motormir.com на CMS hostcms Для нас разработали дизайн. Еще было составлено примерное ТЗ было составлено [url=https://docs.google.com/document/d/1-AmQL4X3pwUES6NruSguo6lxnv1H5AD2vg0wJ8O_y3k/edit?usp=sharing]docs.google.com/document/...[/url] , часть работ уже проведена. Реализованы главная страница, каталог товаров, карточка товара. Интернет магазин уже был, мы ...