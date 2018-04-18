Разработка уникального скрипта для экономической игры с нуля.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки126 просмотров
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Здравствуйте. Необходимо разработать новый уникальный скрипт. Воплотить идею экономической онлайн игры с выводом денег в жизнь. Нужно сделать- всё максимально красиво, оригинально и удобно в обращении любому пользователю.

Написание/разработка скрипта с нуля. Установка движка(скрипта) экономической игры.

Настройка движка(скрипта) экономической игры.

Подключение платежных систем оплаты, Создание уникального дизайна (главная страница).

Создание полного уникального дизайна, Создание модулей и Установка модулей.

Вообщем создание с нуля.

Ищем профессиональных и креативных веб программистов и веб дизайнеров.

Чувство юмора приветствуется.

Ждем ваших предложений ( обязательно примеры ваших работ и стоимость работы).

6 лет назад
ElenaLu
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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