Разработка уникального скрипта для экономической игры с нуля.

Требуется доработать эффект перехода между слайдами в слайдере Сам слайдер имеется https://www.jqueryscript.net/demo/Coverflow-Style-Image-Carousel-Plugin-For-jQuery-Carousel-Evolution/ но надо сделать нестандартный переход между картинками https://screenshots.firefox.com/0bP9uxDo2631uzjU/app.zeplin.io т.е картинка сначала выезжает вправо (или влево, если слева от центра) потом увеличивается и перекрывает центральную, а центральная ...