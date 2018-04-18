Сделать тему (верстка + натяжка) для Wordpress, желательно bootstrap

Приветствую.

Есть сайт на Wordpress основой которого является плагин событий https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/.

Необходимо сверстать адаптивный дизайн по шаблонам из zeplin.io (можно погуглить, что такое, если не знаете), после этого необходимо верстку натянуть ввиде темы на wordpress-сайт. Желательно при верстке использовать Bootstrap (можно даже на основе стартовой темы бутсрапа).

Результатом работы должен быть готовый рабочий сайт. Также задание можем обговорить и голосом.

Обязательные условия, которые нужно учесть для начала работы:

1> Коммуникация ведется через Telegram

2> Натяжка и настройка темы делается сразу на боевом сайте (верстку можете делать где угодно), чтобы не было проблем при последующем переносе и ситуаций типа "Ну у меня все на сервере все работало".

3> Предыдущий опыт работы в создании тем под CMS Wordpress обязателен, также обязательно наличие примеров готовых работ

4> Регистрация на weblancer.net дольше 6 месяцев

5> Наличие положительных отзывов обязательно

6> Выплаты возможны по Безопасной сделке либо постоплата (можно по частям, за верстку и натяжку либо еще сильнее можно раздробить выплаты, обсудим с выбранным исполнителем)

7> Вот части шаблонов дизайна для ознакомления: http://take.ms/WzCZo, http://take.ms/l9PnX, http://take.ms/2lcrv, http://take.ms/Gy3uD