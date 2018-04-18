На сайте с modX реализована загрузка excel-таблиц, которые конвертируются в HTML. Но при загрузке таблиц с сдвоенными ячейками появляется ошибка. Необходимо, чтобы можно было загружать такие таблицы.
Сделать тему (верстка + натяжка) для Wordpress, желательно bootstrap
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую.
Есть сайт на Wordpress основой которого является плагин событий https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/.
Необходимо сверстать адаптивный дизайн по шаблонам из zeplin.io (можно погуглить, что такое, если не знаете), после этого необходимо верстку натянуть ввиде темы на wordpress-сайт. Желательно при верстке использовать Bootstrap (можно даже на основе стартовой темы бутсрапа).
Результатом работы должен быть готовый рабочий сайт. Также задание можем обговорить и голосом.
Обязательные условия, которые нужно учесть для начала работы:
1> Коммуникация ведется через Telegram
2> Натяжка и настройка темы делается сразу на боевом сайте (верстку можете делать где угодно), чтобы не было проблем при последующем переносе и ситуаций типа "Ну у меня все на сервере все работало".
3> Предыдущий опыт работы в создании тем под CMS Wordpress обязателен, также обязательно наличие примеров готовых работ
4> Регистрация на weblancer.net дольше 6 месяцев
5> Наличие положительных отзывов обязательно
6> Выплаты возможны по Безопасной сделке либо постоплата (можно по частям, за верстку и натяжку либо еще сильнее можно раздробить выплаты, обсудим с выбранным исполнителем)
7> Вот части шаблонов дизайна для ознакомления: http://take.ms/WzCZo, http://take.ms/l9PnX, http://take.ms/2lcrv, http://take.ms/Gy3uD
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