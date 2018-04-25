Настроить прокси на VPS

Веб-программированиеЗавершен3 заявки145 просмотров
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нужно настроить socks5 на европейском vps чтобы коллеги из украины могли заходить на mail.ru а коллеги из россии пользоваться telegram

6 лет назад
prestige-gr
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
gitt
36 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 отзывов
6 лет назад
$30
1 день
Хороший исполнитель, очень ответственно подходит к делу, предлагает как сделать лучше. В процессе работы возникли непредвиденные усложняющие факторы, но исполнитель спокойно их решил, отвечал на сообщения оперативно.
Все супер. Рекомендую!!!
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