Настроить прокси на VPS

Необходим парсер, для конвертации указанных страниц\групп Вконтакте в ленту RSS. Далее сайт-приёмник, будет принимать эти ленты rss и размещать данные с них у себя. Необходимо подобие https://vkrss.com Парсер должен работать на хостинге и запускаться по крону. Графическая часть совершенно ...
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нужно настроить socks5 на европейском vps чтобы коллеги из украины могли заходить на mail.ru а коллеги из россии пользоваться telegram
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