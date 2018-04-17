Парсер с сайта юлы

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок128 просмотров
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Нужен парсер сайта юлы

Парсить нужно номера телефонов

С выбором по городам и категориям

С отсечкой дублей

И последующим сохранением номеров в файле

6 лет назад
mitis0887
Кирилл 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад