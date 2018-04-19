Узнать какая используется партнерка

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
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Здравствуйте. Задача тривиальная, но все же, нужно узнать какую партнерку PPI (pay per install) используют на сайте: http://disk-space.ru/download/21770c72e8/PUBGbot.rar.html/ (по ссылке "скачать", торрент файл в новом окне с логотипом, ссылка на амазон ведёт, все что увидели.

Цену пишите в задание, без фанатизма

6 лет назад
znx7
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 отзывов