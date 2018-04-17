Доработки Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки121 просмотр
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Для сайта amt.dev.ad-rus.com (CMS WordPress) необходимо: 

1) создать всплывающее окно с акцией при первом посещении страницы 

2) используя механизм куки с последнего посещения, анализировать раздел События и выводить количество не просмотренных новостей и мероприятий и выводить это число в пункт главного меню (События), уменьшать это количество при просмотре событий. 

3) В раздел Отзывы добавить закладку "видеоотзывы" с добавлением соответствующего раздела в админке 

4) скрывать пункт главного меню Вакансии, если раздел не содержит записей 

6 лет назад
Yev62
45 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад