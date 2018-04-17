Доработки Вордпресс

Для сайта amt.dev.ad-rus.com (CMS WordPress) необходимо:

1) создать всплывающее окно с акцией при первом посещении страницы

2) используя механизм куки с последнего посещения, анализировать раздел События и выводить количество не просмотренных новостей и мероприятий и выводить это число в пункт главного меню (События), уменьшать это количество при просмотре событий.

3) В раздел Отзывы добавить закладку "видеоотзывы" с добавлением соответствующего раздела в админке

4) скрывать пункт главного меню Вакансии, если раздел не содержит записей