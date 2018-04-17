Доработка сайта

Есть сайт: http://rsksts.ru

Необходимо изменить слайдшоу (Примеры наших работ), чтобы выглядело красивее и не зависило от кол-ва картинок(планирую подгружать через django любое кол-во картинок), ну и, конечно же, адаптивно

Так же добавить дополнительную секцию "Отзывы". Должны так же отрисовываться (адаптивно) 2-3 отзыва(структура такая: Имя, название компании, отзыв, оценка работы, оценка скорости работы (оценки должны быть в виде звезд, пример: дата отзыва http://positivecrash.com/css-rating-stars/). После отзывов должна быть кнопка добавить отзыв, которая открывает модальное окно с теми же полями, кроме даты.

Дополнительно можно исправить калькулятор ремонта и строительства(сейчас он сделан в виде таблицы). Нужно реализовать в виде блоков (т.к. на телефонах таблицу приходится листать, а хотелось бы блоки вниз просто опустить)

Работа достаточно простая, заготовки под секцию отзывов и калькуляторы у меня есть, нужно поработать со стилями и с js.

Сделал бы и сам, но проблема в моей глупости в начале создания сайта. Я взял готовый шаблон и с ним работал, поэтому почти все примеры из интернета начинают конфликтовать со стилями и js файлами проекта, а времени сесть нормально нет