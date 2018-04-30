Создание парсера для магазина на php

1. Изменить хедер 2. Настроить отображения категорий 3. Поправить вывод краткого описание в карточке товара 4. Поправить страницу контакты 5. Формы оплаты и доставки 6. Новинки и Акции Подробно в ТЗ. Сайт на ОпенКарт (ОкСтор 2.3). Бюджет 4000 руб. Срок 2 дня. Оплата Сбер, Яд, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен парсер товаров и категорий для интернет магазина. Подробности в ТЗ
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Всем привет, ищу специалиста по плагинам вордпресс, который сделает возможность отключать показ объявлений adsense на определенных страницах сайта, по заданным стоп-словам. Указывайте плиз бюджет и опыт подобных работ.Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Отдел продаж 12 пользователей 10 номеров, Астериск Интеграция с 1С 10,3 управление торговлей Без предоплат, оплата поэтапно. Оставляйте скайп.Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходима выгрузка товаров на авито. Т.е. создание XML файла по инструкции: [url=https://www.fl.ru/a.php?href=http%3A%2F%2Fautoload.avito.ru%2Fformat%2Fdlya_doma_i_dachi%2F]autoload.avito.ru/format/...[/url] По сопоставлению категорий уже есть решение. - Магазин работает на компоненте VirtueMart 2*. Joomla! 2.5.14 Stable, Joomla Platform 11.4.0 Stable Без предоплат, оплата поэтапно. Оставляйте скайп.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $500
Необходимо доработать скрипт, который будет обращаться к api Behance и Dribbble. Скрипт должен собирать данные и сохранять их в бд. Более детальное тз будет выдано после собеседования. На данный момент уже создан проект на основе react-boilerplate (webpack ...Закрыт6 лет назад
Нужно сделать бота на платформе dlg.im есть уже готовый рабочий бот в телеграм, по сути нужна его копия просто. Бот простой с кнопками и зашитой информации внутри. Кидаю ссылку на готовый телеграм @BerezhokBot Кто готов помочь ...Закрыт6 лет назад
Требуется установка и настройка системы автоматизации IIKO для сети доставки пиццы и суши из трех и более точек.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $800
Студия Fireart Studio спешно разыскивает PHP программиста для помощи разработки и развития собственного продукта inssta.com. Для начала ищем удаленного разработчика, который будет работать в паре с лидом над развитием программной части продукта. Требования к кандидату: - Middle ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Предметом разработки является написание скрипта открытия модального окна в веб-сайте и анимирование элементов находящихся в нем Написание кода скрипта осуществляется на языке Javascript, допускается использование библиотеки jQuery версии не ниже 3.0 Скрипт должен быть написан в отдельном ...Закрыт6 лет назад
Нужно добавить на сайт следующие функции - автоматический и ручной выбор города - кредитный калькулятор - местоположение офиса на карте - seo оптимизация верстки для последующего наполнения текстами - правка некоторых блоков и форм, работа с меню, таблицами ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад