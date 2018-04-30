Создание парсера для магазина на php

$300
Веб-программированиеЗавершен2 заявки177 просмотров
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Нужен парсер товаров и категорий для интернет магазина. Подробности в ТЗ

PHP
6 лет назад
maestroit8
Антон 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
RazvitieSaitov
Сергей 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$300
7 дней
Рекомендую данного программиста как надежного и ответственного специалиста, знающий свое дело! Сергей всегда на связи и все возникающие вопросы решаются оперативно, +1 к карме за честность и доверие!
Всё отлично! Отличная постановка задачи! Оплата в полном объеме и в срок! Всегда на связи! Рекомендую!
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