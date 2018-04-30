Подключить на сайте Google Captcha

$5
Веб-программированиеЗавершен6 заявок174 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте HTML (лендинге) в форме обратной связи необходимо подключить капчу.

6 лет назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
Выбранный исполнитель
XIIIcool
Максим 
34 годаПольша
10 лет в сервисе
Был
2 дня назад
6 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена качественно и в срок. Максим ответственно подошел к решению задачи. Также были предложены альтернативные варианты. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень доволен сотрудничеству