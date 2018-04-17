Сайт биржи офлайн-услуг

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Требуется разработка сайта-биржи услуг. 

Основные категории:

  • Главная страница-агрегатор заявок (поиск, фильтрация);
  • Страница-агрегатор исполнителей  (поиск, фильтрация);.
  • Личный раздел заказчика - портфолио, отслеживание исполняемых заказов, переписка с заказчиком;
  • Личный раздел исполнителя - портфолио, отслеживание своих заказов, переписка с заказчиком.
  • Система предусматривает возможность торга между исполнителями в рамках заказа.
  • Админ-панель с возможностью управления меню, пользователями, группами пользователей, заказами, компаниями и прочими объектами. Само собой, потребуется создание системы ролей/статусов/состояний объектов (для понимания схемы взаимодействия между пользователями, сотрудниками сервиса и исполнителями, см. вложение How We Work, How Freelancer Work):
Доп. информация:Для лучшего понимания проекта приложены графические макеты. Особое внимание нужно обратить на пояснения в архивах ТЗ_XXXX.zip

В наличии есть готовая верстка всех представленных на фото страниц.

Основные требования: программная часть должна быть выполнена на PHP+MySQL.

Доступность исполнителя 

Демонстрация промежуточных результатов онлайн (у исполнителя должна быть тестовая площадка с выходом наружу), нуда должен быть постоянный доступ заказчика для просмотра состояния проекта.

Крайне желательно выполнение работы на Laravel, но мы рассмотрим любые варианты, в том числе кастомизацию какой-нибудь CMS - просьба указывать ваши варианты с ценами и сроками при отклике.

6 лет назад
grey4eg
Денис 
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
6 лет назад
$500
30 дней
Абсолютно неадекватное поведение. Согласовали работу по проекту, приступил к работе, всё было хорошо. В одно прекрасное утро Денис блокирует меня во всех мессенджерах, снимает мою заявку на проект на сайте, блокирует личные сообщения от меня на сайте. Не объяснив причин и не выходя на связь прекратил общение. Жалею зря потраченное на его проект время. Работа оплачена не была.
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