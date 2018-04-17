Сайт биржи офлайн-услуг

Абсолютно неадекватное поведение. Согласовали работу по проекту, приступил к работе, всё было хорошо. В одно прекрасное утро Денис блокирует меня во всех мессенджерах, снимает мою заявку на проект на сайте, блокирует личные сообщения от меня на сайте. Не объяснив причин и не выходя на связь прекратил общение. Жалею зря потраченное на его проект время. Работа оплачена не была.