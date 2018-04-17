Сайт биржи офлайн-услуг

Доброго времени суток, уважаемые. Нужно перенести данные (пользователи, темы, сообщения, вложения и прочее) с форума vBulletin на bbPress или на любой другой движок форума с нормальной интеграцией с Wordpress. Как вариант - у вас есть решения интеграции ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработка сайта-биржи услуг.
Основные категории:
- Главная страница-агрегатор заявок (поиск, фильтрация);
- Страница-агрегатор исполнителей (поиск, фильтрация);.
- Личный раздел заказчика - портфолио, отслеживание исполняемых заказов, переписка с заказчиком;
- Личный раздел исполнителя - портфолио, отслеживание своих заказов, переписка с заказчиком.
- Система предусматривает возможность торга между исполнителями в рамках заказа.
- Админ-панель с возможностью управления меню, пользователями, группами пользователей, заказами, компаниями и прочими объектами. Само собой, потребуется создание системы ролей/статусов/состояний объектов (для понимания схемы взаимодействия между пользователями, сотрудниками сервиса и исполнителями, см. вложение How We Work, How Freelancer Work):
В наличии есть готовая верстка всех представленных на фото страниц.
Основные требования: программная часть должна быть выполнена на PHP+MySQL.
Доступность исполнителя
Демонстрация промежуточных результатов онлайн (у исполнителя должна быть тестовая площадка с выходом наружу), нуда должен быть постоянный доступ заказчика для просмотра состояния проекта.
Крайне желательно выполнение работы на Laravel, но мы рассмотрим любые варианты, в том числе кастомизацию какой-нибудь CMS - просьба указывать ваши варианты с ценами и сроками при отклике.
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