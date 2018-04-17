Бот telegram, vk

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки118 просмотров
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Нужен бот который может сравнивать и вызывать такси,сравниаать и заказывать авиа отели, покупка продажа Биткойн с биржи localbitcoins

6 лет назад
guest_15239957958675
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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