Бот telegram, vk

Здравствуйте. Задача тривиальная, но все же, нужно узнать какую партнерку PPI (pay per install) используют на сайте: http://disk-space.ru/download/21770c72e8/PUBGbot.rar.html/ (по ссылке "скачать", торрент файл в новом окне с логотипом, ссылка на амазон ведёт, все что увидели. Цену пишите ...