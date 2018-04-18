Скрипт на php, вывод html кода из файла в нужных местах сайта

Есть файл со списком страниц сайта, для каждой страницы есть4 куска html кода (списки ссылок), которые нужно вывести в 4 разных местах на странице.

Скрипт обращается к этому файлу и выводит 4 куска html кода в нужных местах

Бюджет 2000 руб.