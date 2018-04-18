Написать скрипт имитации живого вебинара.

Такой как на фото.

Блоки:

-Участники (в участниках имитация участников, появляются новые. Имена я скину исполнителю)

-Чат. В чате идет обсуждение по таймингу от начала открытия страницы. Например:

00.02.10 Полина: Всем привет

С возможностью добавления в коде комментариев в чате.

Человек который перешел на страницу чата тоже может писать в имитацию чата и его сообщение покажется у него в чате.

- Блок видео. Над ним полоска с мигающей красной точкой и надписью: Прямая трансляция

Под ней надпись: Сейчас онлайн: 395 (сейчас онлайн постоянно меняется, имитируя вышедших и вновь подключившихся пользователей. ). В видео не должно быть элементов управления. Т.е. нельзя нажать паузу, отмотать и т.д.

- Всплывающий блок под видео (см. фото). В скрипте возможность прописать время от захода до всплытия блока, название и ссылку.

Так же сделать что бы если человек открыл, закрыл, а потом вновь открыл страницу трансляция не сбрасывалась, а продолжала идти.

Из переменных в скрипте:

-Изменение комментариев в чате

- Изменение видео

- Изменение времени всплытия окна с ссылкой под видео, и изменение текста и ссылки.

Смысл в том. Как только человек заходит на страницу начинается автовебинар. Идет имитация чата, он сам может писать в чат и спустя заданное время под видео появляется окошко с текстом и ссылкой (как на фото).