Необходим парсер, для конвертации указанных страниц\групп Вконтакте в ленту RSS. Далее сайт-приёмник, будет принимать эти ленты rss и размещать данные с них у себя. Необходимо подобие https://vkrss.com Парсер должен работать на хостинге и запускаться по крону. Графическая часть совершенно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать скрипт имитации живого вебинара.
Такой как на фото.
Блоки:
-Участники (в участниках имитация участников, появляются новые. Имена я скину исполнителю)
-Чат. В чате идет обсуждение по таймингу от начала открытия страницы. Например:
00.02.10 Полина: Всем привет
С возможностью добавления в коде комментариев в чате.
Человек который перешел на страницу чата тоже может писать в имитацию чата и его сообщение покажется у него в чате.
- Блок видео. Над ним полоска с мигающей красной точкой и надписью: Прямая трансляция
Под ней надпись: Сейчас онлайн: 395 (сейчас онлайн постоянно меняется, имитируя вышедших и вновь подключившихся пользователей. ). В видео не должно быть элементов управления. Т.е. нельзя нажать паузу, отмотать и т.д.
- Всплывающий блок под видео (см. фото). В скрипте возможность прописать время от захода до всплытия блока, название и ссылку.
Так же сделать что бы если человек открыл, закрыл, а потом вновь открыл страницу трансляция не сбрасывалась, а продолжала идти.
Из переменных в скрипте:
-Изменение комментариев в чате
- Изменение видео
- Изменение времени всплытия окна с ссылкой под видео, и изменение текста и ссылки.
Смысл в том. Как только человек заходит на страницу начинается автовебинар. Идет имитация чата, он сам может писать в чат и спустя заданное время под видео появляется окошко с текстом и ссылкой (как на фото).
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