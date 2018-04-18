Написать скрипт имитации живого вебинара.

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка146 просмотров
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Написать скрипт имитации живого вебинара.   

Такой как на фото.   

Блоки:   

-Участники (в участниках имитация участников, появляются новые. Имена я скину исполнителю)   

-Чат. В чате идет обсуждение по таймингу от начала открытия страницы. Например:    

00.02.10 Полина: Всем привет   

С возможностью добавления в коде комментариев в чате.   

Человек который перешел на страницу чата тоже может писать в имитацию чата и его сообщение покажется у него в чате.   

- Блок видео. Над ним полоска с мигающей красной точкой и надписью: Прямая трансляция   

Под ней надпись: Сейчас онлайн: 395 (сейчас онлайн постоянно меняется, имитируя вышедших и вновь подключившихся пользователей. ). В видео не должно быть элементов управления. Т.е. нельзя нажать паузу, отмотать и т.д.   

- Всплывающий блок под видео (см. фото). В скрипте возможность прописать время от захода до всплытия блока, название и ссылку.   

Так же сделать что бы если человек открыл, закрыл, а потом вновь открыл страницу трансляция не сбрасывалась, а продолжала идти.   

Из переменных в скрипте:   

-Изменение комментариев в чате   

- Изменение видео   

- Изменение времени всплытия окна с ссылкой под видео, и изменение текста и ссылки.   

Смысл в том. Как только человек заходит на страницу начинается автовебинар. Идет имитация чата, он сам может писать в чат и спустя заданное время под видео появляется окошко с текстом и ссылкой (как на фото).  

6 лет назад
guest_15240371317889
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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