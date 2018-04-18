Исправить уязвимость модуля почтовых форм на Друпал

Необходим парсер, для конвертации указанных страниц\групп Вконтакте в ленту RSS. Далее сайт-приёмник, будет принимать эти ленты rss и размещать данные с них у себя. Необходимо подобие https://vkrss.com Парсер должен работать на хостинге и запускаться по крону. Графическая часть совершенно ...