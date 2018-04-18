Нужно восстановить иконку корзины

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки126 просмотров
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Пропала иконка корзины

http://easycaptures.com/fs/uploaded/1108/5228848109.jpg

должно быть вот так

http://easycaptures.com/fs/uploaded/1108/2237380430.jpg

Пишите цену и сроки

6 лет назад
Evangeel
Евгений 
30 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
26 отзывов(-2)
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