Wordpress разработчик

На сайте с modX реализована загрузка excel-таблиц, которые конвертируются в HTML. Но при загрузке таблиц с сдвоенными ячейками появляется ошибка. Необходимо, чтобы можно было загружать такие таблицы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать готовый WP шаблон под требуемые нужды связанные только с программированием .
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