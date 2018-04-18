Доработать плагин Cloud Payments для webasyst

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка97 просмотров
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Добрый день. 

Необходимо доработать плагин интеграции (стандартный из маркетплейса) Cloud Payments и webasyst. 

Должны быть следующие возможности: 

1. Двухэтапная оплата, т. е. деньги с карты клиента должны списываться не сразу, а только после подтверждения заказа менеджером; 

2. Пересчет цены заказа. В случае изменения стоимости заказа в меньшую сторону у клиента должна списаться меньшая сумма. В случае увеличения стоимости заказа, должна инициализироваться оплата на недостающую сумму, и клиенту по почте отправляться ссылка на страницу оплаты; 

3. Указание категории товаров, которые будут учтены в стоимости. Например, указываем подушки, в этом случае цена формируется только из цен товаров, в категории подушки, другие не учитываются; 

4. Отображение в заказе полной суммы заказа и оплаченной части 

6 лет назад
sad-007
43 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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