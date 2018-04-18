Доработать интернет магазин на hostcms

$250
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки188 просмотров
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Есть сайт motormir.com и demo.motormir.com на CMS hostcms    

Для нас разработали дизайн. Еще было составлено примерное ТЗ было составлено  docs.google.com/document/... , часть работ уже проведена. Реализованы главная страница, каталог товаров, карточка товара.     

Интернет магазин уже был, мы просто хотим обновить дизайн, поэтому вот примерный список задач что нужно:    

Осталось доделать      

- Систему отзывов (частично сделана)    

- Фильтр по мотоциклам (он реализован, необходимо переделатьдоделать)    

- Фильтр по производителям на главной странице    

- Шапка главной страницы отличается от шапки страницы каталога товаров.     

- Изменить ширину блока каталога товаров    

- и там по мелочи...    

Осталось реализовать      

- Обновление дизайна страницы оформление заказа    

- Обновление дизайна страницы личного кабинета    

- Обновление дизайна статических страниц (контакты, FAQ, доставка, оплата и тд)     

- Подключить платежный шлюз webmoney (установить плагин из стора и интегрировать если необходимо)     

- Изменить логику работы фильтра по мотоциклам (обсуждается)    

- МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ    

Вроде пока так, скорее всего попутно будет еще добавлено.     

Интересует поэтапная работа, сдача участками, начать предлагаю со страницы оформления заказа.       

P.S.(особенности hostcms  xsl разметка страниц, она похожа на xml но в неё можно встраивать функции).

6 лет назад
tkreks
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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