Доработать интернет магазин на hostcms

На сайте с modX реализована загрузка excel-таблиц, которые конвертируются в HTML. Но при загрузке таблиц с сдвоенными ячейками появляется ошибка. Необходимо, чтобы можно было загружать такие таблицы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт motormir.com и demo.motormir.com на CMS hostcms
Для нас разработали дизайн. Еще было составлено примерное ТЗ было составлено docs.google.com/document/... , часть работ уже проведена. Реализованы главная страница, каталог товаров, карточка товара.
Интернет магазин уже был, мы просто хотим обновить дизайн, поэтому вот примерный список задач что нужно:
Осталось доделать
- Систему отзывов (частично сделана)
- Фильтр по мотоциклам (он реализован, необходимо переделатьдоделать)
- Фильтр по производителям на главной странице
- Шапка главной страницы отличается от шапки страницы каталога товаров.
- Изменить ширину блока каталога товаров
- и там по мелочи...
Осталось реализовать
- Обновление дизайна страницы оформление заказа
- Обновление дизайна страницы личного кабинета
- Обновление дизайна статических страниц (контакты, FAQ, доставка, оплата и тд)
- Подключить платежный шлюз webmoney (установить плагин из стора и интегрировать если необходимо)
- Изменить логику работы фильтра по мотоциклам (обсуждается)
- МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
Вроде пока так, скорее всего попутно будет еще добавлено.
Интересует поэтапная работа, сдача участками, начать предлагаю со страницы оформления заказа.
P.S.(особенности hostcms xsl разметка страниц, она похожа на xml но в неё можно встраивать функции).
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Необходимо доработать плагин интеграции (стандартный из маркетплейса) Cloud Payments и webasyst. Должны быть следующие возможности: 1. Двухэтапная оплата, т. е. деньги с карты клиента должны списываться не сразу, а только после подтверждения заказа менеджером; 2. Пересчет цены ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Требуется доработать эффект перехода между слайдами в слайдере Сам слайдер имеется https://www.jqueryscript.net/demo/Coverflow-Style-Image-Carousel-Plugin-For-jQuery-Carousel-Evolution/ но надо сделать нестандартный переход между картинками https://screenshots.firefox.com/0bP9uxDo2631uzjU/app.zeplin.io т.е картинка сначала выезжает вправо (или влево, если слева от центра) потом увеличивается и перекрывает центральную, а центральная ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Приветствую. Есть сайт на Wordpress основой которого является плагин событий https://wordpress.org/plugins/the-events-calendar/. Необходимо сверстать адаптивный дизайн по шаблонам из zeplin.io (можно погуглить, что такое, если не знаете), после этого необходимо верстку натянуть ввиде темы на wordpress-сайт. Желательно при ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Написать техническое задание на разработку вэбпорталаВеб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать плагин Wordpress который позволит пользователям Wordpress с различными ролями получать доступы к папкам Google Docs.Необходимо настраивать уровни доступа для пользователей в зависимости от роли Wordpress и почты, привязанной к роли.Необходима возможность указывать родительскую папку, ...Закрыт6 лет назад
Пропала иконка корзины http://easycaptures.com/fs/uploaded/1108/5228848109.jpg должно быть вот так http://easycaptures.com/fs/uploaded/1108/2237380430.jpg Пишите цену и срокиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать автоматическое закрытие телефона и емаил https://prnt.sc/j4xwjc при размещении новой статьи В телефоне закрываем последние четыре цифры, в email закрываем все знаки до собаки Закрывать нужно в тексте и анонсе http://prntscr.com/j6rqma, чтобы пользователи на фронте вместо ...Закрыт6 лет назад
Написать скрипт имитации живого вебинара. Такой как на фото. Блоки: -Участники (в участниках имитация участников, появляются новые. Имена я скину исполнителю) -Чат. В чате идет обсуждение по таймингу от начала открытия страницы. Например: 00.02.10 Полина: Всем привет С возможностью добавления ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день коллеги, сайт под управлением Друпал, через формы идут sql инъекции. Нужно убрать эту уязвимость в [b]Webform. [/b]Закрыт6 лет назад