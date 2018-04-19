Создание плагина автообновление прайса через XML SHOPSCRIPT

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки130 просмотров
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Приветствую, нужно доработать плагин автообновления, или предложить свою реализацию данного плагина. 

Есть поставщик https://mebeloptom.com/export/docs/ который дает файл https://mebeloptom.com/export/?format=xml&city=msk

Задача: первоначально импортировать все товары и сделать автоматическое обновление товаров. 

Особенности: необходимо импортировать все товары включая "Элементы modules". 

Пример товара: https://mebeloptom.com/catalog/kukhni/loft/loft-01-snow-veralinga

В товаре есть разные цветафактуры а также свой набор модулей "Модули композиции Лофт-01 Snow Veralinga" их тоже нужно импортировать и обновлять. 

Интересуют кандидаты только с опытом реализации  плагинов под ShopScript 

антибот "shop"  

Просьба откликаться только кандидатам с опытом. Работа срочная. 

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ 

6 лет назад
MRXIK
25 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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