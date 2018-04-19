Создание плагина автообновление прайса через XML SHOPSCRIPT

Приветствую, нужно доработать плагин автообновления, или предложить свою реализацию данного плагина.

Есть поставщик https://mebeloptom.com/export/docs/ который дает файл https://mebeloptom.com/export/?format=xml&city=msk

Задача: первоначально импортировать все товары и сделать автоматическое обновление товаров.

Особенности: необходимо импортировать все товары включая "Элементы modules".

Пример товара: https://mebeloptom.com/catalog/kukhni/loft/loft-01-snow-veralinga

В товаре есть разные цветафактуры а также свой набор модулей "Модули композиции Лофт-01 Snow Veralinga" их тоже нужно импортировать и обновлять.

Интересуют кандидаты только с опытом реализации плагинов под ShopScript

антибот "shop"

Просьба откликаться только кандидатам с опытом. Работа срочная.

ОПЛАТА ПОЭТАПНО ИЛИ В КОНЦЕ