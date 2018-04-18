Парсинг вакансий

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки141 просмотр
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Данные для парсинга. Резюме должно содержать слово водитель. Данные заносим в таблицу, в которой указано имя и электронный адрес соискателя.

с job.mo

6 лет назад
guest_15240571230399
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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