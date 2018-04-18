Приветствую, нужно доработать плагин автообновления, или предложить свою реализацию данного плагина. Есть поставщик https://mebeloptom.com/export/docs/ который дает файл https://mebeloptom.com/export/?format=xml&city=msk Задача: первоначально импортировать все товары и сделать автоматическое обновление товаров. Особенности: необходимо импортировать все товары включая "Элементы modules". Пример товара: https://mebeloptom.com/catalog/kukhni/loft/loft-01-snow-veralinga В товаре есть разные цветафактуры ...
Требуется переработать шаблон сайта джумлы 3ххх или сделать новый
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Этап: Нужно создать новый шаблон или видоизменить старый шаблон до неузнаваемости для сайта на джумле 3.8.2
2. Этап: Скопировать базу данных старого сайта и установить на новый шаблон
Интересует срок выполнения и цена.
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