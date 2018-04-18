Подключить движок mediawiki к WP

Здравствуйте, коллеги!

мы хотим для некоммерческих запросов типа "фискальный накопитель" – запустить Wiki, под нее нанять отдельного редактора, который будет эту вики наполнять согласно нашего ядра запросов.

- Wiki должна быть по адресу: online-kassa.ru/wiki

- Урлы должны формироваться так: online-kassa.ru/wiki/Фискальный_накопитель

- Вики должна быть в дизайне сайта (адаптация дизайна от нас. Имею ввиду, мы нарисуем)

- Вики должна уметь перелинковывать между собой статьи, т.е. если в статье про "фискальный регистратор" упоминается фраза "фискальный накопитель", то она автоматически линкуется на статью про фискальный накопитель.

https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki/ru

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