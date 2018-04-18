Создать страницу с курсом валют

Добрый день!

Задача состоит в:

на странице нашего сайта (домен сброшу в личку) вывести курс криптовалют. Пример как хочу это видеть: https://crypta.money/kurs-kriptovaljut/

Курсы криптовалют должны обновляться ежедневно (ежечасно).

программа минимум: вывести курс как на сайте примере. Важно: в таблице не должно быть никаких ссылок на другие сайты. Т.е. данные и все.По этой причине не хочу использовать виджет.

программа максимум : сделать такой информер криптовалют https://crypta.money/widget/, чтобы его могли брать себе на сайт другие вебмастера.

Данные должны браться сcoinmarketcap или аналогичного ресурса.

Сайт у нас на вордпрессе.