Внести изменения в карту в формате SVG

Веб-программированиеЗавершен3 заявки139 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте есть карта в формате SVG. 

Нужно добавить на нее новые пункты и синхронизировать инфоблок с битриксом, добавив новые города в него.

Оплата по этапам либо после выполнения

Пишите скайп, подробнее  там

6 лет назад
romariokisslove
Роман 
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
konstantin-kr
Костя 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$20
1 день
Благодарю за добросовестную и профессиональную работу. Поставленная задача была выполнена полностью. Рад сотрудничеству. Буду обращаться и в будущем.
Хороший заказчик, четко ставит задачи и не пропадает, оплата сразу же по факту сдачи работы