Подключение кредитования от "Кредит Маркет" на Opencart

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Необходимо настроить кнопку "Купить в кредит".Вызов попапа с калькулятором происходит таким образом: 

        type="button"

        onclick="if (typeof(kreditmarket_popup_win)!='undefined')

kreditmarket_popup_win.close();

kreditmarket_popup_win=window.open('http://agents.kreditmarket.ua/partners/_general/v01cart/?uid=owxds523630507228&product_id=[product_id]&product_name=[product_name]&product_price=[product_price]&product_url=[product_url]',

'gener','width=780,height=480,top='+((screen.height-480)/2)+',left='+((screen.width-780)/2)+',toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no')"

    >КУПИТЬ В КРЕДИТ

Где:

   [uid] - код магазина, определяется КредитМаркетом

       [product_id] - код товара на сайте магазина

   [product_name] - название товара на сайте магазина

   [product_price] - цена товара на сайте магазина

   [product_url] - ссылка на товар на сайте магазина      Пример кода вызова на языке PHP:  

  • $product_id="00001"; //код товара на сайте магазина
  • $product_name="Название товара"; //название товара на сайте магазина
  • $product_price="4500.45"; //цена товара на сайте магазина
  • $product_url="http://mysite.net/link/to/product"; //ссылка на товар на сайте магазина
  • $credit_link="http://agents.kreditmarket.ua/partners/_general/v01cart/?uid=owxds523630507228";
  • $credit_link.="&product_id=".$product_id;
  • $credit_link.="&product_name=".urlencode($product_name);
  • $credit_link.="&product_price=".$product_price;
  • $credit_link.="&product_url=".urlencode($product_url);
  • ?>
  • Открыть рабочий попап
OpenCart
6 лет назад
olegdp
Олег 
33 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
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