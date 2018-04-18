Установить баннеры. Добавить пиксель фейсбука. Добавить Тэг менеджер. Все подробности в ТЗ. С вас цена и сроки.
Подключение кредитования от "Кредит Маркет" на Opencart
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо настроить кнопку "Купить в кредит".Вызов попапа с калькулятором происходит таким образом:
type="button"
onclick="if (typeof(kreditmarket_popup_win)!='undefined')
kreditmarket_popup_win.close();
kreditmarket_popup_win=window.open('http://agents.kreditmarket.ua/partners/_general/v01cart/?uid=owxds523630507228&product_id=[product_id]&product_name=[product_name]&product_price=[product_price]&product_url=[product_url]',
'gener','width=780,height=480,top='+((screen.height-480)/2)+',left='+((screen.width-780)/2)+',toolbar=no,location=no,directories=no,status=no,menubar=no,scrollbars=no,resizable=no')"
>КУПИТЬ В КРЕДИТГде:
[uid] - код магазина, определяется КредитМаркетом
[product_id] - код товара на сайте магазина
[product_name] - название товара на сайте магазина
[product_price] - цена товара на сайте магазина
[product_url] - ссылка на товар на сайте магазина Пример кода вызова на языке PHP:
- $product_id="00001"; //код товара на сайте магазина
- $product_name="Название товара"; //название товара на сайте магазина
- $product_price="4500.45"; //цена товара на сайте магазина
- $product_url="http://mysite.net/link/to/product"; //ссылка на товар на сайте магазина
- $credit_link="http://agents.kreditmarket.ua/partners/_general/v01cart/?uid=owxds523630507228";
- $credit_link.="&product_id=".$product_id;
- $credit_link.="&product_name=".urlencode($product_name);
- $credit_link.="&product_price=".$product_price;
- $credit_link.="&product_url=".urlencode($product_url);
- ?>
- Открыть рабочий попап
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Есть билд посадочной страницы, собранной через Parcel: [url=http://landing.artis21.ru/]landing.artis21.ru/[/url] Необходимо внести ряд правок и заменить фотографии. ТЗ с правками прикреплено к проекту.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо развернуть Wordpress с плагинами и интегрировать 5 сверстанных страниц в новую тему (по сути 2 типа лэйаутов). - Настроить категории (подкатегории), теги. - Вывод свежих постов по категории шорт-кодами (или подобным способом) на произвольных ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Необходимо составить ряд регулярных выражений для php.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Сайт - http://utepli.pro/ 1. Нужно оживить 5 калькуляторов. Формула рассчетов простые. 2. Добавить форму обр связи, Имя, Телефон, Емейл, чтобы после рассчета с калькулятора данные высылались на почту. 3. Поправить сайт, сменить отзывы на другие (дам), добавить подсветку ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Скопировать сайт, изменить цветовую схему, натянуть на движок. Cайт: [url=https://xn--80afd3balqh3h.xn--p1ai/]городуюта.рф/ [/url]Нужно натянуть на ворпдпрессВеб-программирование7 заявокЗакрыт6 лет назад
На сайте есть карта в формате SVG. Нужно добавить на нее новые пункты и синхронизировать инфоблок с битриксом, добавив новые города в него. Оплата по этапам либо после выполнения Пишите скайп, подробнее тамВеб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте, коллеги! мы хотим для некоммерческих запросов типа "фискальный накопитель" – запустить Wiki, под нее нанять отдельного редактора, который будет эту вики наполнять согласно нашего ядра запросов. - Wiki должна быть по адресу: [url=http://online-kassa.ru/wiki]online-kassa.ru/wiki[/url] - Урлы должны формироваться так: [url=http://online-kassa.ru/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C]online-kassa.ru/wiki/Фискальный_накопитель[/url] - ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
Добрый день. Нужно сделать сайт на modx. Макет вышлю исполнителю. Если вы не знаете Modx то не пишите.Веб-программирование10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Задача состоит в: на странице нашего сайта (домен сброшу в личку) вывести курс криптовалют. Пример как хочу это видеть: [url=https://crypta.money/kurs-kriptovaljut/]https://crypta.money/kurs-kriptovaljut/[/url] Курсы криптовалют должны обновляться ежедневно (ежечасно). [u]программа минимум:[/u] вывести курс как на сайте примере. Важно: в таблице ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад