Необходимо настроить кнопку "Купить в кредит".Вызов попапа с калькулятором происходит таким образом: type="button" onclick="if (typeof(kreditmarket_popup_win)!='undefined') kreditmarket_popup_win.close(); kreditmarket_popup_win=window.open('http://agents.kreditmarket.ua/partners/_general/v01cart/?uid=owxds523630507228&product_id=[product_id]&product_name=[product_name]&product_price=[product_price]&product_url=[product_url]', ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен Веб разработчик, дизайнер и маркетолог в одном лице или дружная команда. Работа с перспективой. Если страничка будет продавать, то будет много заказов на лендинг по этой теме.Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходим скрипт калькулятора "Расчет стоимости отопления". Скрипт должен работать на html и WordPress сайтах. Пример - http://pelletshome.com.ua/ru/module/heatcalc/display Его надо немного доработать, после расчета должна быть еще строка - вам рекомендуется котел такой-то мощности. Вместо ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
10 лет назад
HTMLWordPress
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Ответный отзыв
Хорошая работа! Сроки соблюдены, недорого и главное качественно! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо!