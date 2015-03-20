olegdp

Олег olegdp

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

segediyevgen
Евгений 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Скрипт калькулятора для сайта
HTMLWordPress
Олег, заказчик, задание изложил понятно и доступно. Оплатил, можно сказать, даже наперед да еще й доплатил сверху. В общении приятен. По времени - пунктуален. С удовольствием работал с ним и буду рад работать в будущем.
Хорошая работа! Сроки соблюдены, недорого и главное качественно! Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Спасибо!
Ответный отзыв