Доработка лейдинга

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки152 просмотра
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Добрый день. 

Есть билд посадочной страницы, собранной через Parcel: landing.artis21.ru/ 

Необходимо внести ряд правок и заменить фотографии. ТЗ с правками прикреплено к проекту.

6 лет назад
tar13fl
27 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад