Доработка лейдинга

Установить баннеры. Добавить пиксель фейсбука. Добавить Тэг менеджер. Все подробности в ТЗ. С вас цена и сроки.
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Добрый день.
Есть билд посадочной страницы, собранной через Parcel: landing.artis21.ru/
Необходимо внести ряд правок и заменить фотографии. ТЗ с правками прикреплено к проекту.
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