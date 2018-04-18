Доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки166 просмотров
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Необходимо развернуть Wordpress с плагинами и интегрировать 5 сверстанных страниц в новую тему (по сути 2 типа лэйаутов).    

- Настроить категории (подкатегории), теги.     

- Вывод свежих постов по категории шорт-кодами (или подобным способом) на произвольных страницах.    

- Вывод текстовых виджетов с помощью шорт-кодов (или подобным способом) в произвольное место страницы.    

- Настроить кеширование и загрузку ресурсов через CDN.    

- Контактные формы.    

- Мультиязычность.    

Настроить плагины:    

1) WordPress Multilingual Plugin    

2) WP Rocket (все ресурсы грузим через MaxCDN)     

3) Wordfence – безопасность    

4) Yoast SEO    

5) Contact Form 7    

цену и сроки указывайте окончательные.

6 лет назад
dmitryi777
Дмитрий 
37 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
27 отзывов