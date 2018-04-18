Доработка сайта

Установить баннеры. Добавить пиксель фейсбука. Добавить Тэг менеджер. Все подробности в ТЗ. С вас цена и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо развернуть Wordpress с плагинами и интегрировать 5 сверстанных страниц в новую тему (по сути 2 типа лэйаутов).
- Настроить категории (подкатегории), теги.
- Вывод свежих постов по категории шорт-кодами (или подобным способом) на произвольных страницах.
- Вывод текстовых виджетов с помощью шорт-кодов (или подобным способом) в произвольное место страницы.
- Настроить кеширование и загрузку ресурсов через CDN.
- Контактные формы.
- Мультиязычность.
Настроить плагины:
1) WordPress Multilingual Plugin
2) WP Rocket (все ресурсы грузим через MaxCDN)
3) Wordfence – безопасность
4) Yoast SEO
5) Contact Form 7
цену и сроки указывайте окончательные.
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