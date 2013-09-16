Логотип сайта мебель на заказ

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен22 заявки219 просмотров
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Требуется логотип для сайта "Стильные Интерьеры" - мебель на заказ, кухни, шкафы купе. Стоит учесть что сайт будет рисоваться исходя из логотипа.

10 лет назад
andreyivanov1543
Андрей 
32 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
AlleZura
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
год назад
10 лет назад
$50
1 день
Работа была выполнена в срок, Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик. Приятное общение, быстрая оплата. Спасибо за сотрудничество.
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